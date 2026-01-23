sabato alle 18 il centro tecnico bm ospita il don bosco crocetta torino

Sabato alle 18, il Centro Tecnico BM ospiterà la partita contro il Don Bosco Crocetta Torino. Si tratta della seconda giornata di ritorno del campionato, che si svolgerà al Palasport Estra. Durante questa occasione, avrà luogo anche l’esordio di Zanini, una novità importante per la squadra. L’incontro rappresenta un momento di particolare rilievo per entrambe le squadre, in un contesto di campionato che si preannuncia equilibrato.

Arezzo, 23 gennaio 2026 – Sabato alle 18 il Centro Tecnico BM o spita il Don Bosco Crocetta Torino. Seconda giornata di ritorno al Palasport Estra ci sarà l'esordio di Zanini. Sabato 24 Gennaio alle ore 18 il Centro Tecnico BM Arezzo ospiterà l'anticipo della seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B contro il Don Bosco Crocetta di Torino, arbitri dell'incontro saranno i Sigg. Barbarulo di Vinci (FI) e Puliga di Perugia. Dopo due trasferte consecutive la SBA torna al Palasport Estra con la chiara volontà di riscattare l'amaro in bocca della partita dello scorso weekend a Lucca quando gli amaranto hanno sfiorato il successo sul campo della vice capolista del campionato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

