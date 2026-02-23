L’Italia candida il bergamasco Maurizio Martina alla guida della Fao

Maurizio Martina è stato proposto come candidato italiano alla guida della Fao, a causa della richiesta ufficiale di Tajani e Lollobrigida a Bruxelles. La candidatura nasce dall’interesse di rafforzare la presenza europea nel settore agricolo e alimentare mondiale. La decisione arriva in un momento di intense discussioni tra gli Stati membri, che vogliono un nome condiviso e autorevole per questa prestigiosa posizione. La proposta italiana comporta anche una sfida tra diverse fazioni europee.

LA NOMINA. Annuncio di Tajani e Lollobrigida a Bruxelles. Anche l'Ue preme per un candidato unitario. È Maurizio Martina il candidato italiano al ruolo di direttore generale della Fao, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura. Il governo lo ha annunciato dal Consiglio Agrifish a Bruxelles, con il vicepremier Antonio Tajani e il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Iniziano, così, le grandi manovre nei 193 Paesi più l'Ue, che fanno parte dell'Organizzazione dell'Onu, in vista delle elezioni nel giugno 2027 in una votazione a scrutinio segreto a maggioranza semplice.