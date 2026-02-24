Eccellenza La testa di Fossati porta 3 punti ad Agrate

Un colpo di testa di Simone Fossati nei minuti finali regala alla Speranza Agrate la vittoria più sofferta ma allo stesso tempo più pesante del campionato contro una combattiva Concorezzese. Dietro, infatti, tiene il passo solo la Scarioni, mentre perdono la Trezzanese contro una stoica Dipo Vimercatese ma soprattutto l' AC Lissone che conferma il suo momento di appannamento e deve arrendersi alla Casati Arcore (a segno dal dischetto l'ex Gabellini) che ora può legittimamente aspirare almeno al quinto posto per giocarsi le proprie chance nei playoff. Agratesi sempre più vicini al bersaglio grosso, esce dai giochi l'undici di Santoni.