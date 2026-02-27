L'Atalanta disputerà gli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. La partita di andata si terrà a Bergamo il 10 o 11 marzo, mentre il ritorno si giocherà in Germania la settimana successiva. La sfida si svolgerà in una fase ad eliminazione diretta della competizione europea. La data esatta della gara di andata sarà comunicata prossimamente.

Gara di andata a Bergamo il 1011 marzo, ritorno in Germania la settimana dopo. NYON (SVIZZERA) - L'Atalanta affronterà il Bayern Monaco agli ottavi di Champions League. La gara di andata si svolgerà alla New Balance Arena, il 10 o l'11 marzo, il ritorno si terrà in Germania, il 17 o il 18 marzo. "I. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Atalanta agli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco

Leggi anche: Champions League, Atalanta contro il Bayern Monaco agli ottavi

Champions League, agli ottavi Bayern Monaco-Atalanta: i sorteggi(Adnkronos) – L’urna di Nyon ha definito gli accoppiamenti degli ottavi di Uefa Champions League, con un tabellone ricco di sfide di altissimo...

Eintracht-Atalanta 0-3: gol e highlights | Champions League

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Temi più discussi: L’Atalanta si è qualificata agli ottavi di Champions con una grande rimonta; Un rigore allo scadere manda l’Atalanta agli ottavi di finale; Champions League: impresa Atalanta, rimonta il Dortmund e va agli ottavi; Chi va agli ottavi? Chi è eliminato? I verdetti dei playoff: Italia appesa all'Atalanta.

Champions League: l'Atalanta con il Bayern Monaco agli ottaviL'Atalanta affronterà i tedeschi del Bayern Monaco negli ottavi di Champions League. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa in corso a Nyon. rainews.it

L’atalanta becca il Bayern Monaco agli ottavi di Champions. Roma-Bologna, derby in Europa LeagueAtalanta chiamata ad un altro miracolo. Se passasse poi affronterebbe ai quarti il Real Madrid o il Manchester City. Tutti gli accoppiamenti e il tabellone finale ... dire.it

All’Atalanta servirà un’altra impresa: l’avversario agli ottavi di Champions League è il Bayern Monaco - facebook.com facebook

Alla Dea è toccato il Bayern Monaco, e non si può dire sia stata fortunata Spagna contro Inghilterra per definire la supremazia sul calcio Europeo, incognita Psg, occhi puntati su City/Real x.com