Giornata in ricordo delle vittime delle mafie il 21 marzo evento per le scuole Materiali di studio

La giornata in ricordo delle vittime delle mafie si svolge il 21 marzo, come ogni anno. Le scuole organizzano eventi e attività per ricordare le persone uccise dalla criminalità organizzata. Sono stati preparati materiali di studio e incontri per sensibilizzare studenti e cittadini. La legge del 2017 ha ufficializzato questa giornata, che mira a mantenere viva la memoria e a rafforzare l’impegno contro le mafie.

Con la legge 8 marzo 2017, n. 20, all’articolo 1, è stata istituita la "Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie". La Repubblica ne riconosce la ricorrenza il 21 marzo di ogni anno. La giornata è pensata per tenere viva l’attenzione sulle vittime delle mafie e per trasmettere alle nuove generazioni il significato storico, istituzionale e sociale della lotta alla criminalità organizzata. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

