Questa settimana si accendono i riflettori sulla Fiera Milano, dove giovani designer italiani mostrano le loro creazioni. La prossima settimana, il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale presenterà a Lineapelle le otto collezioni nate dal progetto Craft the Leather 2025. Tutto il settore guarda con attenzione a questa vetrina di talento e innovazione, con i prodotti realizzati in Pelle Conciata al Vegetale proveniente dalla Toscana.

Occhi già tutti puntati su Fiera Milano. Il conto alla rovescia è iniziato. La prossima settimana anche il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale esporrà a Lineapelle le collezioni del progetto Craft the Leather 2025: ognuna delle 8 collezioni esposte è realizzata in Pelle Conciata al Vegetale in Toscana naturale fornita dalle Concerie associate al Consorzio. Un’iniziativa importante, dedicata ad un eccellenza del prodotto e dalla creatività. Per la realizzazione della propria collezione, ogni designer è tenuto a considerare le caratteristiche specifiche della Pelle Conciata al Vegetale in Toscana come elemento portante del design. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovani designer in fiera. Eccellenza e creatività. Occhi su Lineapelle

