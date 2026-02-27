Evento Scuole 17 e 18 marzo | Marco Belinelli al Cinema Un’opportunità educativa straordinaria per tutte le scuole secondarie di I e II grado

Dal 17 al 18 marzo, le scuole secondarie di I e II grado avranno l’opportunità di partecipare a una proiezione speciale del documentario dedicato a Marco Belinelli. L’evento nazionale mira a coinvolgere gli studenti in un’esperienza educativa diversa, combinando l’apprendimento con il cinema e la cultura sportiva. La partecipazione sarà aperta a tutte le scuole interessate, senza limiti di numero di iscrizioni.