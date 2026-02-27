Evento Scuole 17 e 18 marzo | Marco Belinelli al Cinema Un’opportunità educativa straordinaria per tutte le scuole secondarie di I e II grado
Dal 17 al 18 marzo, le scuole secondarie di I e II grado avranno l’opportunità di partecipare a una proiezione speciale del documentario dedicato a Marco Belinelli. L’evento nazionale mira a coinvolgere gli studenti in un’esperienza educativa diversa, combinando l’apprendimento con il cinema e la cultura sportiva. La partecipazione sarà aperta a tutte le scuole interessate, senza limiti di numero di iscrizioni.
Presentiamo un’iniziativa nazionale dedicata alle scuole: portare studenti e studentesse al cinema il 17 e 18 marzo per la proiezione speciale del docufilm “The Basketball Dream – Marco Belinelli”. Un evento che unisce cinema, formazione e valori universali, pensato per stimolare una riflessione concreta su sogno, impegno, resilienza, lavoro di squadra e responsabilità verso la. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
