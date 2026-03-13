Il 15 marzo 2026 si terrà a Roma una rievocazione storica dedicata all’assassinio di Giulio Cesare. L’evento coinvolge attori e comitati che ricostruiranno i momenti della congiura e dell’omicidio nel cuore della città. La manifestazione si svolgerà nel luogo dove, secondo la tradizione, avvenne il delitto, attirando visitatori e appassionati di storia antica.

Roma è una città in cui la storia continua a vivere tra monumenti, piazze e aree archeologiche che raccontano il passato della capitale. Tra gli eventi più celebri della storia romana vi sono senza dubbio le Idi di Marzo, la data in cui venne assassinato Gaio Giulio Cesare nel 44 a.C., un episodio destinato a segnare profondamente la storia politica di Roma e a cambiare gli equilibri della Repubblica. Per ricordare questo momento cruciale, domenica 15 marzo 2026 la capitale ospita una suggestiva rievocazione storica proprio nei luoghi legati alla vicenda. L’appuntamento è nell’ area archeologica di Largo di Torre Argentina, dove secondo la tradizione si trovava la Curia di Pompeo, il luogo in cui Cesare venne assassinato durante una seduta del Senato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Idi di Marzo 2026 a Roma: la rievocazione storica della morte di Giulio Cesare

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