Accadde oggi | 15 marzo la congiura di Giulio Cesare alle Idi di Marzo

Il 15 marzo, alle Idi di Marzo, Giulio Cesare fu assassinato da un gruppo di circa venti senatori. Questi uomini, considerati congiurati, colpirono il dittatore durante una seduta al Senato. L’attentato provocò una delle pagine più drammatiche della storia romana, segnando la fine della sua leadership e portando a profondi cambiamenti politici nella repubblica.

Il 15 marzo del 44 a.C. presso la Curia Pompeo, sede provvisoria del Senato distrutto da un incendio, si consumò la fine del dictator Giulio Cesare, a opera di un gruppo di circa venti senatori che si consideravano custodi e difensori della tradizione e dell’ordinamento repubblicani e che, per loro cultura e formazione, erano contrari a ogni forma di potere personale. Questi temevano che Cesare ambisse a diventare re di Roma, per cui circa 60 o 80 senatori, guidati da Gaio Cassio, Marco e Decimo Bruto, congiurarono per uccidere il dittatore.Stando alle fonti, alle 11 Cesare uscì di casa senza scorta e percorse la Via Sacra tra due ali di folla acclamante. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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