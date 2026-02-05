Una tragedia si è consumata questa mattina a Lucca, dove una famiglia di quattro persone è stata trovata senza vita in casa. Il padre, la madre e due figli di 22 e 15 anni sono morti probabilmente a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. Quando i soccorritori sono arrivati, hanno trovato anche tre di loro intossicati e in condizioni critiche. Solo un parente, arrivato sul posto dopo aver tentato di contattare i familiari senza successo, è stato salvato ma in condizioni molto gravi. La polizia sta ancora cercando

Tragedia nella serata di mercoledì a Porcari, comune della Piana di Lucca. Per ragioni al momento ancora da chiarire a fondo, quattro componenti della stessa famiglia – padre, madre e due figli – hanno perso la vita a causa di una fuga di monossido di carbonio scaturita con tutta probabilità dal malfunzionamento di una caldaia nella loro casa con sede in via Galgani. Salva, ma in condizioni critiche, una quinta persona: si tratta del fratello del capofamiglia, arrivato sul posto dopo che i familiari non rispondevano al telefono. Le vittime sono quattro persone di origini albanesi: il padre Arti Kola aveva 48 anni, la madre Jonida 43, il figlio Hajdar 22 e la figlia Xhesika 15. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Lucca, famiglia uccisa dal monossido di carbonio. Morti padre, madre e due figli di 22 e 15 anni. Intossicati tre soccorritori

Una famiglia di quattro persone è stata trovata morta nella loro casa a Porcari, in provincia di Lucca.

Una famiglia di Porcari, vicino a Lucca, ha perso la vita in un incidente domestico.

