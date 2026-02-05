Lucca famiglia uccisa dal monossido di carbonio Morti padre madre e due figli di 22 e 15 anni Si indaga sulla caldaia difettosa

Questa mattina a Lucca la polizia ha trovato tre corpi senza vita in una casa: padre, madre e due figli di 22 e 15 anni. La causa sembra essere un’intossicazione da monossido di carbonio, probabilmente causata da una caldaia difettosa. Tre soccorritori sono stati anche intossicati mentre intervenivano, e un parente che si era recato in casa dopo aver tentato di contattarli è stato trovato in condizioni critiche. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulla dinamica dell’accaduto.

Tragedia nella serata di mercoledì a Porcari, comune della Piana di Lucca. Per ragioni al momento ancora da chiarire a fondo, quattro componenti della stessa famiglia – padre, madre e due figli – hanno perso la vita a causa di una fuga di monossido di carbonio scaturita con tutta probabilità dal malfunzionamento di una caldaia nella loro casa con sede in via Galgani. Salva, ma in condizioni critiche, una quinta persona: si tratta del fratello del capofamiglia, arrivato sul posto dopo che i familiari non rispondevano al telefono. Le vittime sono quattro persone di origini albanesi: il padre Arti Kola aveva 48 anni, la madre Jonida 43, il figlio Hajdar 22 e la figlia Xhesika 15.

