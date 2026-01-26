Auto sempre più care | aumentano i prezzi anche per le assicurazioni cala l’usato

Nel 2025, i prezzi delle auto nuove sono aumentati, con una crescita media dell’1,3% per le benzina, dello 0,6% per le diesel e dello 0,4% per le ibride ed elettriche. Parallelamente, si registra una diminuzione del valore dell’usato e un incremento dei costi assicurativi, in un contesto di nuove norme sull’RCA auto previste dal 2026.

ROMA – I prezzi di listino delle automobili nuove sono cresciuti in media nel 2025 del +1,3% per le vetture alimentate a benzina, +0,6% per quelle diesel, +0,4% le ibride o elettriche, confermando il trend al rialzo degli ultimi anni. Lo spiega Federcarrozzieri, l'associazione nazionale di categoria. In controtendenza il mercato dell'usato che segna un calo dei prezzi del -2,2% (-2,7% le auto diesel, -1% quelle a benzina, -2,7% le ibride o elettriche). Ad influire sull'andamento dei listini i tanti dubbi sul futuro del diesel e i relativi limiti alla circolazione delle auto, che hanno prodotto un crollo delle immatricolazioni per le vetture alimentate a gasolio.

