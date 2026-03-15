I pronostici di domenica 15 marzo | Serie A Premier League Bundesliga Liga e Ligue 1

Domenica 15 marzo si giocano diverse partite in Italia, Inghilterra, Germania, Spagna e Francia. In Serie A si sfidano squadre di alta classifica, mentre in Premier League ci sono incontri tra team di metà classifica e in Bundesliga si affrontano squadre in lotta per le prime posizioni. La Liga e la Ligue 1 vedono confronti tra club con obiettivi diversi, tutti pronti a scendere in campo.

I pronostici di domenica 15 marzo, ci sono partite di Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga, Eredivisie, Liga e Ligue 1 Il match clou di questa domenica di Serie A è la sfida Champions tra Como e Roma: la squadra di Fabregas non può più nascondersi, è una seria candidata al quarto posto e proverà ad approfittare della distrazione Europa League dei giallorossi di Gasperini, che nelle ultime settimane hanno perso quella solidità difensiva che li aveva portati in alto in classifica. (Ansa Foto) – IlVeggente.it C’è poi Lazio-Milan, che vale più per i rossoneri ancora in lotta per la vittoria dello Scudetto dopo il trionfo nel derby: la squadra di Sarri resta un osso duro da battere, soprattutto all’Olimpico, ma Allegri sogna il colpaccio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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