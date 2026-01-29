Controlli fiscali per i bonus casa 200mila lettere dell’Agenzia delle Entrate in arrivo

L’Agenzia delle Entrate si prepara a inviare 200.000 lettere di compliance ai contribuenti italiani. La maggior parte di queste lettere riguarda i bonus edilizi usati per ristrutturare case e immobili. Le verifiche sui bonus fiscali sono aumentate, e molte persone riceveranno presto le comunicazioni per chiarire o confermare le spese sostenute.

Sono in arrivo 200.000 lettere di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle quali oltre un terzo riguarderà i bonus edilizi utilizzati per ristrutturare gli immobili. 20.000 nel 2026 e oltre 50.000 nel 2027 chiederanno conto dell’utilizzo di bonus come il Superbonus 110% per la ristrutturazione della propria abitazione e non solo. Non tutti i beneficiari dei bonus edilizi saranno sotto esame. Basti pensare che gli edifici coinvolti nelle ristrutturazioni del Superbonus sono oltre 500.000, mentre le lettere arriveranno a circa 70.000 contribuenti. Saranno presi di mira i lavori che non rispondono al rapporto tra costo delle opere e valore della casa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Tra il 2026 e il 2027, l'Agenzia delle Entrate invierà circa 45.

