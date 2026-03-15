I musicisti del Conservatorio ‘Nicola Sala’ in scena con Riccardo Muti agli Scavi di Pompei

I musicisti del Conservatorio ‘Nicola Sala’ di Benevento si sono esibiti agli Scavi di Pompei in occasione di un evento con Riccardo Muti. La performance ha visto la partecipazione di studenti e docenti dell'istituto musicale, sotto la direzione del maestro. L’appuntamento si è svolto in un contesto storico, coinvolgendo pubblico e appassionati di musica. L’evento ha avuto un ruolo di rilievo per il conservatorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Prestigioso riconoscimento per il Conservatorio ‘Nicola Sala’ di Benevento. Un nutrito gruppo di musicisti dell’orchestra dell’istituto sannita sarà protagonista il prossimo 18 luglio all’ Anfiteatro degli Scavi di Pompei, dove si esibirà insieme all’ Orchestra Giovanile ‘Luigi Cherubini’, diretta dal Maestro Riccardo Muti, in un concerto dedicato alle musiche dei grandi operisti italiani. Un appuntamento di forte valore artistico e simbolico che vedrà fianco a fianco giovani musicisti impegnati in percorsi di alta formazione. L’iniziativa punta infatti a favorire l’incontro tra nuove generazioni di strumentisti, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi in un contesto musicale di grande prestigio internazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - I musicisti del Conservatorio ‘Nicola Sala’ in scena con Riccardo Muti agli Scavi di Pompei Articoli correlati L’orchestra del Conservatorio ‘Nicola Sala’ in scena con Riccardo Muti agli Scavi di PompeiTempo di lettura: 2 minutiPrestigioso riconoscimento per il Conservatorio ‘Nicola Sala’ di Benevento. Conservatorio – Storico protocollo d’intesa tra il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento e il Festival Puccini di Torre del LagoTempo di lettura: 3 minuti È stato sottoscritto uno storico protocollo d’intesa tra il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento,... Tutto quello che riguarda Nicola Sala Discussioni sull' argomento Premio Nazionale Arti – Pop Rock: al Conservatorio Nicola Sala in finale; Al Conservatorio Nicola Sala la finale Pop Rock del Premio Nazionale delle Arti. Donata al Conservatorio Sala la collezione del suo primo presidente PietrantonioLibri e dischi alla biblioteca dell'istituto ... msn.com Le figlie di Antonio Pietrantonio donano libri e dischi alla Biblioteca del ConservatorioIl Conservatorio Statale di Musica ‘Nicola Sala’ di Benevento accoglie con gratitudine una significativa donazione culturale: una preziosa collezione di libri e dischi di argomento musicale appartenut ... ilsannioquotidiano.it Premio Nazionale delle Arti – Sezione Pop Rock: al Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento la finale nazionale Benevento, 13.03.2026 Il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento ospita la finale della Sezione Pop Rock del Premio Nazion facebook Il Conservatorio “Nicola Sala” riceve la collezione musicale del suo primo Presidente - x.com