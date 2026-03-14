Fox annuncia lo spin-off su Stewie | ‘I Griffin’ stanno tornando

Fox ha annunciato che durante la stagione 2027-2028 sarà trasmesso uno spin-off dedicato a Stewie, il personaggio più intelligente di I Griffin. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla rete televisiva, che ha confermato il progetto senza fornire ulteriori dettagli sulle modalità di realizzazione o sui protagonisti. La serie originale I Griffin continuerà ad andare in onda come di consueto.

Una grande novità per tutti gli appassionati de I Griffin. E’ previsto, per la stagione televisiva 2027-2028, uno spin-off Fox sul neonato più acuto del piccolo schermo: Stewie. Tra disavventure scolastiche e viaggi nel tempo entriamo a gamba tesa nella storia di questo personaggio, sfrontato, irriverente, molto, troppo intelligente. La storia di Stewie. La narrazione prenderà il via con l’espulsione di Stewie dal suo vecchio asilo, un evento che lo costringerà a iscriversi in una nuova e decisamente più modesta struttura prescolare. Circondato da compagni sconosciuti e da una tartaruga di classe di 75 anni con assurde teorie su qualsiasi argomento, il piccolo genio deciderà di combattere la noia e l’infelicità generale utilizzando i suoi fidati gadget tecnologici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Fox annuncia lo spin-off su Stewie: ‘I Griffin’ stanno tornando Articoli correlati I Griffin: il momento tra Stewie e Lois che tutti stavano aspettandoI Griffin (Family Guy) ha ufficialmente superato l’impressionante traguardo dei 450 episodi nello stesso fine settimana in cui I Simpson hanno... I Griffin: Stewie sarà protagonista di uno spinoff della serie animataL'irriverente personaggio tornerà sugli schermi televisivi con uno show che lo vedrà protagonista, ecco l'annuncio di Seth MacFarlane. Contenuti e approfondimenti su Fox annuncia Discussioni sull' argomento Fox annuncia lo spin-off de ‘I Griffin’ dedicato a Stewie; I Griffin, Stewie avrà una serie tutta sua: Ordinate due stagioni dello spin-off. Fox annuncia lo spin-off su Stewie: 'I Griffin' stanno tornandoUna grande novità per tutti gli appassionati de I Griffin. E’ previsto, per la ... msn.com Stewie, in arrivo lo spin-off dedicato al piccolo GriffinPronti al grande ritorno di Stewie? Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Fox ha ordinato due stagioni della nuova serie animata Stewie, spin-off de I Griff ... lascimmiapensa.com Una Serie Tutta per Lui. A sorpresa, Hulu e Fox annunciano STEWIE, nuovo spin-off de "I Griffin", stavolta incentrato su... beh, il titolo direi che è abbastanza chiaro su chi sarà il protagonista assoluto. Il piccolo Stewie viene cacciato dal suo asilo e si ritrova a d - facebook.com facebook Uno dei personaggi animati più iconici della tv, #Stewie Griffin avrà una serie tutta sua: annunciato un nuovo spin-off de #IGriffin. Al link i primi dettagli: x.com