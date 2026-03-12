L'irriverente personaggio della famiglia Griffin, Stewie, sarà protagonista di uno spinoff della serie animata. La notizia è stata annunciata da Seth MacFarlane, che ha confermato il ritorno dello stesso personaggio in un nuovo show televisivo. La produzione si concentrerà sulle avventure e le vicende di Stewie, offrendo ai fan un approfondimento sul personaggio. La data di uscita non è ancora stata comunicata.

L'irriverente personaggio tornerà sugli schermi televisivi con uno show che lo vedrà protagonista, ecco l'annuncio di Seth MacFarlane. La serie animata I Griffin avrà uno spinoff: Fox e Hulu hanno infatti annunciato la produzione di due stagioni di un progetto dedicato a Stewie. Il geniale membro della famiglia seguirà quindi il personaggio durante le sue avventure e le puntate saranno prodotte da 20th Television Animation. I primi dettagli sullo spinoff della serie I Griffin I fan dovranno attendere la stagione 2027-28 prima di vedere sugli schermi, in Italia di Disney+, la nuova serie ideata da Seth MacFarlane. Nello show Stewie frequenterà l'asilo ed esplorerà il tempo e lo spazio con spettacolari viaggi e vivendo incredibili avventure. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - I Griffin: Stewie sarà protagonista di uno spinoff della serie animata

Articoli correlati

I Griffin: il momento tra Stewie e Lois che tutti stavano aspettandoI Griffin (Family Guy) ha ufficialmente superato l’impressionante traguardo dei 450 episodi nello stesso fine settimana in cui I Simpson hanno...

Stranger Things, lo spinoff sarà collegato alla serie originale (ma non come credete)Il finale di serie di Stranger Things – come inevitabile in questi casi – ha diviso il pubblico tra soddisfatti e insoddisfatti, ma ha anche lasciato...

Contenuti e approfondimenti su I Griffin Stewie sarà protagonista di...

I Griffin: Stewie sarà protagonista di uno spinoff della serie animataI fan dovranno attendere la stagione 2027-28 prima di vedere sugli schermi, in Italia di Disney+, la nuova serie ideata da Seth MacFarlane. Nello show Stewie frequenterà l'asilo ed esplorerà il tempo ... movieplayer.it

I Griffin, ci sono novità sullo spin-off su Stewie!Stewie Griffin sta per ricevere uno spin-off tutto per sé! Ecco cosa sappiamo sul progetto che espanderà l'universo della serie ... serial.everyeye.it