I dannati di via Almagià Prigionieri di una strada privata a uso pubblico in condizioni disastrose

Via Almagià, una strada a ferro di cavallo che si collega a via De Gasperi, si trova in condizioni disastrose e si trova in una zona nota per la presenza della palestra Zenith, attiva nel settore della riabilitazione e fisioterapia da oltre quarant’anni. La strada è privata ma aperta al pubblico, e le sue condizioni preoccupano residenti e utenti. La situazione attira l’attenzione di chi vive e lavora in zona.

Benvenuti sulla luna. Via Almagià è una strada a ferro di cavallo che nasce e si innesta su via De Gasperi, nota da oltre quarant’anni per la presenza della palestra Zenith, punto di riferimento nel settore della riabilitazione e della fisioterapia. Negli ultimi anni, però, quei cento metri sono noti soprattutto per un’altra ragione, e cioè per le condizioni disastrose dell’asfalto. Non c’è molto traffico e i crateri di cui è disseminata la strada rendono gli automobilisti estremamente prudenti. Così è semplice provare a percorrerla a piedi. Semplice per modo di dire. In via Almagià ci vanno solo i frequentatori della palestra e i residenti, uffici e negozi sono davvero pochi, diversi sono sfitti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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