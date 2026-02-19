A Empoli, il cattivo stato della strada ha portato a interventi urgenti. La causa principale sono le pessime condizioni del manto, che da settimane peggiorano sotto le piogge intense. La strada si presenta dissestata, con buche profonde che rendono pericoloso il passaggio di auto e biciclette. Le autorità locali hanno ormai capito che i lavori di riparazione non possono più essere rinviati. I residenti chiedono interventi rapidi per mettere fine ai disagi quotidiani. La situazione richiede risposte immediate per garantire la sicurezza di tutti.

Empoli, 19 febbraio 2026 – La questione, come spesso succede in questi casi, è la paternità: del Comune o della Regione? E mentre la domanda si perpetua il tempo passa; e mentre il tempo passa a chiedersi «cosa sia di chi» i disagi e le criticità si moltiplicano. Qui adiacenze della Strada Regionale 429, tratto di via Piangrande, comune di Empoli. Qualche centinaio di metri di strada a servizio di una ventina circa di residenti. Metri che negli anni sono diventati percorso a ostacoli, safari senza savana e una serie di crateri in cui sprofondare e far sprofondare la propria auto. L’interlocuzione cittadini-istituzioni è partita da tempo, ultimo atto formalmente protocollato lo scorso 19 gennaio, ma il sostanziale risultato è nient’altro che stallo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “La strada è in condizioni disastrose. Gli interventi non sono rinviabili”

Leggi anche: Il nuovo Partito Socialismo XXI: "In Sicilia condizioni disastrose per i cittadini"

"Prevenzione e pianificazione non sono più rinviabili", avverte MusumeciMusumeci sottolinea l'importanza di rafforzare la prevenzione e la pianificazione urbanistica nelle aree costiere.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.