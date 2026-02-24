Rione Libertà strade in condizioni disastrose | A Via Cosentini al rischio l’incolumità

Il peggioramento delle condizioni delle strade nel Rione Libertà deriva dall’usura accumulata nel tempo e dalla mancanza di interventi adeguati. Via Cosentini presenta buche profonde e pavimentazione sconnessa, mettendo a rischio pedoni e automobilisti. Nonostante le riparazioni temporanee, la strada rimane pericolosa e poco sicura. La situazione si aggrava con ogni pioggia, quando le pozzanghere nascondono nuove voragini. La questione resta irrisolta e preoccupante.

Tempo di lettura: 2 minuti La questione strade resta davvero drammatica in città. Toppa e rattoppa, la situazione non migliora affatto. E la nostra redazione è invasa da segnalazioni di tanti che ‘slalomeggiano’ tra le buche cittadine: “Gentile Signor Sindaco, chi Le scrive è un abitante del Rione Libertà, quartiere più popoloso della città, cuore pulsante e che in campagna elettorale è sempre al centro dell’attenzione di tutti ma che, terminato quel periodo, sembra essere sistematicamente dimenticato. In questi giorni molti concittadini stanno denunciando le condizioni disastrose del manto stradale in diverse zone della città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Rione Gescal, strade a rischio: "Rattoppi inefficaci e cittadini esposti ai pericoli"Le strade del Rione Gescal e delle zone limitrofe, tra cui Contrada Baglio, San Giovannello, Via Vecchia Comunale San Filippo Inferiore e Via Carmelo Allegra, presentano criticità significative.

“La strada è in condizioni disastrose. Gli interventi non sono rinviabili”A Empoli, il cattivo stato della strada ha portato a interventi urgenti.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: AI via i nuovi lavori di manutenzione sulle strade di Bari. Dal Libertà a Japigia: le zone coinvolte; Rete Rione Libertà: si apre la vertenza per il rilancio del quartiere; Benevento, la Rete per il Rione Libertà avvia la vertenza per il rilancio del quartiere; Muore il 68enne aggredito a Rione Libertà.

Rete Rione Libertà: si apre la vertenza per il rilancio del quartiereUn documento con numerosi punti per un percorso concreto ... msn.com

Un playground per gli sport a rotelle nel rione LibertàPresto Monza avrà un nuovo spazio dedicato agli sport a rotelle: un playground sorgerà nel giardino tra viale Libertà, via Tolomeo e via Parmenide, grazie a un investimento comunale di 48.653 euro. ilgiorno.it

Vigili del fuoco in azione in uno stabile al rione Libertà. Inquilino visitato in ospedale #Benevento - facebook.com facebook

"Scienza per la città": il #Cnr nelle scuole del quartiere Libertà a #Bari Fino al mese di maggio, 44 incontri trasformeranno le aule in veri e propri laboratori di scoperta, sperimentazione e creatività. Verso una stretta connessione tra #Cnr e territorio cnr.it/it/news x.com