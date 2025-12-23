Discarica a cielo aperto a pochi passi dal supermercato

Recentemente, nelle campagne di Mondragone, in località Fievo, è stata individuata una discarica abusiva a breve distanza da un supermercato. Le guardie giurate del Wwf Caserta hanno scoperto un accumulo di rifiuti illegali, evidenziando ancora una volta il problema dello smaltimento non autorizzato nelle aree rurali. Un intervento immediato e misure di controllo più efficaci sono necessari per tutelare l’ambiente e la salute pubblica.

Un'ennesima discarica abusiva è stata ritrovata tra le campagne di Mondragone.I rifiuti accumulati sono stati rinvenuti in località Fievo a pochi passi da un supermercato, dalle guardie giurate del Wwf Caserta.Tra l'immondizia materiali di risulta, guaine, eternit, eletrodomestici, mobili.

