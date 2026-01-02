Discarica a cielo aperto Estintori abbandonati a due passi dalla spiaggia

Da alcuni giorni, lungo il lungomare, si può osservare una discarica a cielo aperto con estintori abbandonati vicino alla spiaggia. La presenza di rifiuti non autorizzati, visibile da settimane, ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e solleva questioni sulla gestione dei rifiuti e sul rispetto dell’ambiente costiero. È importante intervenire per ripristinare la pulizia e tutelare il territorio.

È così da diversi giorni, c'è chi dice anche un paio di settimane. Una vera e propria discarica a cielo aperto a due passi dalla spiaggia che ha lasciato sconcertati i cittadini che passeggiando sul lungomare si sono imbattuti nella scena. Circa trenta estintori sono stati infatti abbandonati a Focette all'inizio del passo a mare compreso tra i bagni "La Bussola" e "Il Pescatore", nel punto più a ridosso della ciclopista che costeggia il vialone. I telefoni dei passanti si sono subito riempiti di foto e video, con inevitabili commenti su come sia possibile che qualcuno abbia volutamente messo in atto non solo una bruttura del genere, ma soprattutto un gesto incivile che può avere anche conseguenze penali visto che si parla di rifiuti speciali abbandonati in una zona sottoposta a vincolo.

