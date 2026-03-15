Oggi a Pisa, Hojlund ha affrontato Yerry Mina, il quale ha pronunciato parole di provocazione durante il match. La partita si è conclusa senza modificare il risultato e senza cambiare le aspettative iniziali. I due calciatori sono stati protagonisti di scambi verbali che hanno attirato l’attenzione, mentre sul campo si è visto un confronto intenso tra le due squadre.

Cancellate il risultato e la prestazione vista oggi a Pisa, cancellate pronostici favorevoli dettati dalla diversa caratura di Napoli e Cagliari: venerdì sarà una sfida ardua, su un campo ostico che profuma di pallone di vecchia provincia e che, tolto il romanticismo, non è nemmeno in perfette condizioni. Un campo che, come al solito, sarà intriso dall’odio calcistico messo in campo dai tifosi sardi, che da sempre caricano d’intensità un match che sentono più di ogni altro. Sarà dura, durissima, soprattutto considerando che ora la squadra di Pisacane è ferma a 30 punti e, dopo il 3?1 di Pisa, avrà fame di rivincita. Dunque, calma e gesso, come dicono i saggi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hojlund, non cadere in tentazione con Yerry Mina e il suo trash talking

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