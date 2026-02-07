Yerry Mina infortunato | dubbi sulla sua presenza contro il Cagliari

La vigilia della partita tra Cagliari e Roma si apre con un’incertezza. Yerry Mina, difensore della Roma, ha riportato un infortunio e i medici stanno valutando se potrà essere impiegato contro il Cagliari. La sua presenza resta in bilico e i tifosi aspettano notizie ufficiali in settimana.

La vigilia della sfida tra il Cagliari e la Roma all'Olimpico è aperta dall'incertezza sullo stato di Yerry Mina. Il difensore colombiano sta svolgendo lavoro differenziato e terapie per un disagio al ginocchio, mentre lo staff medico valuta con cautela la possibilità di convocarlo. La situazione richiede una gestione attenta del carico per non compromettere il finale di stagione. Il problema individuato è un sovraccarico al ginocchio, interpretato come una questione di natura gestionale legata all'accumulo di fatica. Mina non si è allenato con il gruppo e si è ricorso a lavoro differenziato e terapie mirate per contenere il fastidio.

