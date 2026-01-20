Yerry Mina si distingue per un intervento decisivo nei minuti di recupero, al terzo minuto del secondo tempo. In un’azione senza pallone, Obert anticipa Bremer in area, impedendogli di concludere e guadagnando un calcio d’angolo. Un momento che dimostra la sua capacità di intervenire con tempestività e determinazione, contribuendo alla solidità difensiva della squadra in momenti cruciali.

Il momento di Yerry Mina arriva a tempo scaduto, nel terzo minuto di recupero del secondo tempo. Non serve nemmeno il pallone, Obert legge l’inserimento in area di Bremer, lo segue e in qualche modo gli impedisce il tiro, mandando la palla in angolo. A quel punto, mentre lo stolto guarda Bremer e Obert, entrambi a terra in area di rigore sperando che arbitro o Var vedano qualcosa a loro favore, il saggio vede Yerry Mina fare jogging verso la palla. Non ha ragione di prendere la palla in mano Yerry Mina, dato che l’arbitro ha assegnato il calcio d’angolo alla Juventus. Ha addirittura torto Yerry Mina, ma non gliene frega niente. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Yerry Mina contro tutti

Leggi anche: Infortunio Yerry Mina, il difensore a rischio per il match contro la Juventus all’Allianz Stadium: le sue condizioni e le parole di Pisacane in conferenza

Leggi anche: Morata paga la sua frustrazione con Yerry Mina e chiede un cambio per non essere espulso

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: SALA STAMPA | Le parole di Yerry Mina; Mina: Cerco sempre di andare forte, ma non di fare male. A Bremer tutta la partita ho detto…; Cagliari Juventus, intervista Yerry Mina; Cagliari, Mina: Pisacane è un grande uomo, abbiamo dato il 100%.

SALA STAMPA | Le parole di Yerry Mina - Al termine della gara contro la Juventus il difensore rossoblù, protagonista all’Unipol Domus, ha parlato ai microfoni dei media ... cagliaricalcio.com

Mina, il difensore racconta la vittoria sulla Juventus, il rapporto con gli avversari e l’intensità negli allenamenti, tra agonismo, leadership e rispetto - Mina, il difensore racconta la vittoria sulla Juventus, il rapporto con gli avversari e l’intensità negli allenamenti, tra agonismo, leadership e rispetto Yerry Mina, difensore del Cagliari, ha rilasc ... cagliarinews24.com

Yerry Mina “ANTISPORTIVO” La VERITÀ che nessuno dice!

Cagliari Yerry Mina come simbolo di una squadra che, proprio come il difensore colombiano, ha mostrato due diverse facce della medaglia durante questa stagione: la nostra opinione dopo il successo con la Juventus di sabato - facebook.com facebook

#Cagliari Yerry Mina come simbolo di una squadra che, proprio come il difensore colombiano, ha mostrato due diverse facce della medaglia durante questa stagione: la nostra opinione dopo il successo con la #Juventus di sabato x.com