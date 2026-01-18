Hockey pista | Lodi sorride nel sabato di Serie A1 frena Viareggio

Sabato 20 gennaio 2025, nella quindicesima giornata della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, Lodi ottiene una vittoria importante contro Viareggio, consolidando la propria posizione in classifica. La giornata ha visto diverse sfide interessanti, contribuendo a definire la classifica del campionato. Un week-end di confronto e crescita per le squadre coinvolte, in un torneo che continua a riservare sorprese e a mantenere viva l’attenzione degli appassionati.

Va in archivio un sabato particolarmente ricco nella Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, massimo Campionato italiano arrivato alla sua quindicesima giornata. La notizia più importante di questo sabato è arrivata da Lodi, corsara in quel di Breganze gravitando al terzo posto della classifica ad un solo un punto da Bassano, impegnato domani così come la capolista Trissino. La squadra lombarda nello specifico ha battuto per 4-9 Breganze, giganteggiando in lungo ed in largo. Frena invece Viareggio, squadra che ha pareggiato in un pirotecnico 4-4 casalingo con Valdagno. Pari anche per il Monza, frenato per 3-3 da Grosseto.

