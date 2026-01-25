Hockey pista | Viareggio non sbaglia nel sabato di Serie A1 sorride Grosseto
Nel sedicesimo turno della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, Viareggio ha conquistato una vittoria esterna contro Novara, con il punteggio di 2-5. La squadra toscana mantiene la posizione in classifica, continuando a seguire le prime due formazioni. Questa partita rappresenta un importante risultato per Viareggio nel proseguo della stagione.
Viareggio rimane in scia delle prime due della classe. La squadra toscana ha trovato un ottimo successo in esterna in occasione del match valido per il sedicesimo turno della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, espugnando per 2-5 il campo di Novara. Tutto facile per la CGC, capace di indirizzare il match calando un mortifero poker tra il primo tempo ed i primi cinque minuti del secondo, segnando la manita al 12:37 dopo la prima rete siglata dai piemontesi (a cui ne seguirà un’altra a praticamente tre minuti dalla fine). Bene anche Grosseto che, tra le mura amiche, si è liberato di Castiglione per 7-3. 🔗 Leggi su Oasport.it
