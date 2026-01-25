Nella 16ª giornata della Serie A1 di hockey su pista, si sono disputate due partite posticipate, domenica 25 gennaio. Trissino e Bassano sono entrate in campo, contribuendo a completare il quadro di questa fase della stagione regolare, in attesa delle prossime sfide di febbraio che chiuderanno il turno.

In attesa delle partite di febbraio, che completeranno il turno, altre due gare della 16esima giornata della stagione regolare della Serie A1 di hockey su pista sono andate in archivio: i posticipi di domenica 25 gennaio. Doppia vittoria quasi in fotocopia per le venete capoclassifica: Bassano, si è imposto 3-8 a Lodi, Trissino invece ha messo a referto un 3-7 a Follonica. Bassanesi trascinati dalle reti di Facuno Posito e Giuliani, entrambi firmatari di una doppietta, Trissinesi invece illuminati dalla vena realizzativa di Gavioli e Joao Miguel Pinto Almeida. Di seguito i risultati e la classifica aggiornata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey pista: Trissino e Bassano vanno a segno nei posticipi di A1

Hockey pista: Trissino e Bassano vincono di forza nei posticipi della Serie A1Nella 13ª giornata della stagione regolare della Serie A1 2025-2026 di hockey pista, Trissino e Bassano hanno ottenuto importanti vittorie nei match disputati in posticipa.

Leggi anche: Hockey pista: Bassano vince e va in testa, Trissino rallenta con Viareggio in Serie A1

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Dopo il mercoledì da leoni, Viareggio e Valdagno si affronteranno direttamente. Trissino e Bassano per ritrovare la vittoria.; Hockey pista: Lodi sorride nel sabato di Serie A1, frena Viareggio; Trissino e Bassano impegnate nella quinta giornata di WSE Champions League 2025/26; Trasferte pericolose per le prime in classifica nella sedicesima giornata di Serie A1 di Hockey Pista.

Hockey pista, Seregno reagisce al ko con Thiene: pari di carattere sulla pista di TrissinoReduce dalla sconfitta con Thiene, Seregno strappa un punto prezioso a Trissino grazie alla doppietta di Velazquez e al gol di Lazzari. mbnews.it

Hockey pista: Trissino e Bassano vincono di forza nei posticipi della Serie A1I posticipi domenicali della 13esima giornata della stagione regolare della Serie A1 2025-2026 di hockey pista sono andati in archivio. Gare piene di gol, ... oasport.it

Nazionale italiana Para Ice Hockey: da lunedì azzurri in pista con Giappone, Slovacchia e Repubblica Ceca per il Torneo di Torino (dirette FISG.tv) Ultimo test per l'Italia prima delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Si comincia lunedì alle 10.00 - facebook.com facebook