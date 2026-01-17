Hockey ghiaccio | sorridono Bolzano e Valpusteria nel venerdì di ICE League

Venerdì positivo per le squadre italiane del Campionato ICE League 2025-2026. Bolzano e Valpusteria hanno ottenuto risultati favorevoli nella giornata, confermando la loro presenza competitiva nel torneo. Questo andamento testimonia l'impegno e la crescita del hockey su ghiaccio in Italia, contribuendo a rafforzare la presenza delle squadre nazionali nel contesto internazionale.

Venerdì positivo per le due squadre italiane impegnate nel Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Sia Bolzano che Valpusteria hanno infatti trovato la vittoria, battendo rispettivamente il Ferencvaros e i Black Wings Linz, incasellando così il secondo successo consecutivo.   Le foxes nello specifico hanno cominciato nel migliore dei modi il match, prima passando in vantaggio con Bradley (9:13) e successivamente raddoppiando con Pollock (13:43), preludio della risposta degli ospiti, bravi a rimanere aggrappati alla partita grazie al sigillo di Tammela (15:55). Dopo un secondo periodo terminato con un nulla di fatto gli avversari hanno pareggiato i conti con Antonen (4:26), prima di subire il 3-2 definitivo da parte di McClure (16:01). 🔗 Leggi su Oasport.it

