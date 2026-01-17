Hockey ghiaccio | sorridono Bolzano e Valpusteria nel venerdì di ICE League

Venerdì positivo per le squadre italiane del Campionato ICE League 2025-2026. Bolzano e Valpusteria hanno ottenuto risultati favorevoli nella giornata, confermando la loro presenza competitiva nel torneo. Questo andamento testimonia l'impegno e la crescita del hockey su ghiaccio in Italia, contribuendo a rafforzare la presenza delle squadre nazionali nel contesto internazionale.

Venerdì positivo per le due squadre italiane impegnate nel Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Sia Bolzano che Valpusteria hanno infatti trovato la vittoria, battendo rispettivamente il Ferencvaros e i Black Wings Linz, incasellando così il secondo successo consecutivo. Le foxes nello specifico hanno cominciato nel migliore dei modi il match, prima passando in vantaggio con Bradley (9:13) e successivamente raddoppiando con Pollock (13:43), preludio della risposta degli ospiti, bravi a rimanere aggrappati alla partita grazie al sigillo di Tammela (15:55). Dopo un secondo periodo terminato con un nulla di fatto gli avversari hanno pareggiato i conti con Antonen (4:26), prima di subire il 3-2 definitivo da parte di McClure (16:01). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio: sorridono Bolzano e Valpusteria nel venerdì di ICE League Leggi anche: Hockey ghiaccio: Bolzano strapazza Valpusteria nel derby in ICE League Leggi anche: Hockey ghiaccio: Bolzano vince il derby nel sabato di ICE League, Valpusteria K.O La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Hockey ghiaccio, importante successo di Bolzano in casa di Fehervar nella serata di ICE League; Turni casalinghi per Bolzano e Val Pusteria nella 40ª giornata di ICEHL 2025/26; Overtime indigesto al Bolzano, 4-5 contro il Villach. Il Val Pusteria rifila un 4-1 al Salisburgo; Hockey ghiaccio: Asiago è campione d’Italia! Battuto Renon nella finalissima di Milano. Hockey ghiaccio: sorridono Bolzano e Valpusteria nel venerdì di ICE League - Venerdì positivo per le due squadre italiane impegnate nel Campionato ICE League 2025- oasport.it

Hockey ghiaccio, importante successo di Bolzano in casa di Fehervar nella serata di ICE League - Due soli match in programma nella serata di ICE Hockey League 2026 con una squadra italiana impegnata sul ghiaccio. oasport.it

ICE Hockey League: Bolzano in pista a Graz e con il Villach in casa domenica. 11 gennaio sul ghiaccio per il Val Pusteria che riceve Salisburgo - L’intensa serie di partite natalizie della ICE Hockey League è giunta al termine, ma il torneo mitteleuropeo riprende venerdì con una serie di ... hockeytime.net

https://www.ilcittadino.it/stories/sport/lodi-come-milano-cortina-2026-hockey-su-ghiaccio-per-i-piccoli-dellamatori-o_180985_96/ - facebook.com facebook

Conosciamo le discipline dei prossimi Giochi Invernali! L'hockey su ghiaccio è una delle discipline di punta dei Giochi Invernali. Introdotta per la prima volta nell’edizione estiva di Anversa 1920, dove si disputa un torneo dimostrativo, dal 1924 (nella sua x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.