Hockey ghiaccio | Bolzano vince il derby nel sabato di ICE League Valpusteria KO
Nel derby di ICE League, Bolzano conquista una vittoria importante sul ghiaccio di Brunico, battendo Valpusteria per 3-5. La partita, valida per la stagione 2025-2026, ha visto le Foxes prevalere sugli avversari in un incontro equilibrato. Questa vittoria rafforza la posizione di Bolzano nel campionato, mentre Valpusteria deve analizzare gli aspetti da migliorare in vista delle prossime sfide.
Il derby se lo prende Bolzano. Le foxes hanno infatti vinto per 3-5 la sfida contro Valpusteria andata in scena questa sera sul ghiaccio di Brunico in occasione del turno valido per il Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Successo molto importante per gli ospiti che, adesso, viaggiano al quarto posto in classifica staccando i rivali di sei punti. Molto interessante la sfida delle due compagini, accesasi in modo netto dopo una prima mezz’ora terminata con il tabellino fermo. Il primo team a smuovere le acque è appunto Bolzano che, al 3:21 del secondo periodo, rompe gli indugi andando in vantaggio con Di Giacinto, salvo poi subire il pareggio ad opera di Purdeller (6:03). 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Hockey ghiaccio: Bolzano strapazza Valpusteria nel derby in ICE League
Leggi anche: Hockey ghiaccio: Valpusteria vince e vola al comando in ICE League, benissimo Bolzano
Hockey ghiaccio: Bolzano vince il derby nel sabato di ICE League, Valpusteria K.O; Bolzano vince a Villach e tallona il Val Pusteria sconfitto a Graz; ICE HOCKEY LEAGUE, IL BOLZANO VINCE A KLAGENFURT, CADE IN CASA IL VAL PUSTERIA; Il Bolzano vince un Derby appassionante e spettacolare.
Il Bolzano vince un Derby appassionante e spettacolare - La partita – diciamolo subito – è stata veramente molto bella ed appassionante ... hockeytime.net
Valpusteria sconfitto ai rigori, Bolzano vince ai supplementari - I Lupi perdono in casa contro il Voralberg per 5 a 6, i Foxes battono in trasferta 2 a 1 il Klagenfurt, primo in classifica ... rainews.it
Hockey ghiaccio, Bolzano inizia il 2026 con la quarta vittoria in ICE League. Valpusteria cade - La compagine italiana nella giornata odierna ha messo a referto la quarta vittoria consecutiva nel ... oasport.it
SV Kaltern rothoblaas. . Intervista a Filippo Solaro, attaccante del Hockey Club Valpellice Bulldogs ASD, dopo la partita di martedi 30 dicembre contro Caldaro. Risultato 6:1 per Caldaro. Italia.Hockey FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio AIHG - Asso - facebook.com facebook
Hockey ghiaccio, nell’ultima serata dell’anno di ICE League facile successo di Bolzano - x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.