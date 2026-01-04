Hockey ghiaccio | Bolzano vince il derby nel sabato di ICE League Valpusteria KO

Nel derby di ICE League, Bolzano conquista una vittoria importante sul ghiaccio di Brunico, battendo Valpusteria per 3-5. La partita, valida per la stagione 2025-2026, ha visto le Foxes prevalere sugli avversari in un incontro equilibrato. Questa vittoria rafforza la posizione di Bolzano nel campionato, mentre Valpusteria deve analizzare gli aspetti da migliorare in vista delle prossime sfide.

Il derby se lo prende Bolzano. Le foxes hanno infatti vinto per 3-5 la sfida contro Valpusteria andata in scena questa sera sul ghiaccio di Brunico in occasione del turno valido per il Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Successo molto importante per gli ospiti che, adesso, viaggiano al quarto posto in classifica staccando i rivali di sei punti. Molto interessante la sfida delle due compagini, accesasi in modo netto dopo una prima mezz’ora terminata con il tabellino fermo. Il primo team a smuovere le acque è appunto Bolzano che, al 3:21 del secondo periodo, rompe gli indugi andando in vantaggio con Di Giacinto, salvo poi subire il pareggio ad opera di Purdeller (6:03). 🔗 Leggi su Oasport.it

