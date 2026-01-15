Hockey ghiaccio Gherdeina cade contro Salisburgo nella serata di Alps League

Nella serata di Alps Hockey League 2026, Gherdeina ha affrontato in casa i Red Bull Salisburgo II. La partita si è conclusa con una sconfitta per 3-5, evidenziando le difficoltà della squadra locale contro un avversario competitivo. Un risultato che riflette l’andamento di questa fase del campionato, con le due formazioni impegnate in una sfida equilibrata e senza particolari emozioni.

Un solo incontro in programma nella serata di Alps Hockey League 2026. Gherdeina era di scena in casa contro i Red Bull Salisburgo II ma è arrivata una sconfitta per 3-5. Gli altoatesini rimangono in nona posizione di classifica con 42 punti. GHERDEINA-RED BULL SALISBURGO II 3-5 Pronti, via, e gli austriaci mettono subito la partita in discesa. Vantaggio di Gesson al minuto 4:17, quindi raddoppio immediato di Wurzer al 9:52. Gli altoatesini rispondono ad inizio secondo periodo con Moncada al 26:35 per l'1-2, ma Lanzinger riporta in fuga Salisburgo con la rete del 3-1 al 36:58. Gherdeina non molla e accorcia di nuovo con Buono al 37:42, ma di nuovo Grell allunga per gli ospiti con il 4-2 al 41:38.

