Però Martina che roba… Affari Tuoi siparietto tra Stefano De Martino e la ballerina | pubblico scatenato

Durante l’ultima puntata di Affari tuoi, Stefano De Martino ha avuto un siparietto con la ballerina Martina che ha fatto scatenare il pubblico in studio. Tra battute e risate, la scena ha rotto il ritmo della trasmissione, lasciando tutti a bocca aperta. La tensione è salita, ma alla fine è arrivato un finale che ha tenuto incollati gli spettatori davanti alla tv.

La puntata più recente di Affari tuoi, il game show dell’ammiraglia Rai guidato da Stefano De Martino, è stata scandita da tensione, colpi di scena e un finale capace di tenere incollati allo schermo sia il pubblico in studio sia quello a casa. Protagonista della serata è stato Antonio, concorrente proveniente dalla Calabria, che ha condotto una partita combattuta fino all’ultimo scambio, arrivando al momento decisivo con due possibilità rimaste: da una parte il pacco da 100 mila euro, dall’altra quello che prevedeva l’esibizione della ballerina Martina Miliddi. Proprio in quella fase cruciale si è consumato un episodio che ha creato un attimo di gelo in studio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Approfondimenti su Stefano De Martino Stefano De Martino e Martina Miliddi sono insieme? Gli indizi sul presunto flirt e la presenza della ballerina ad Affari Tuoi Da settimane si parla di un possibile flirt tra Stefano De Martino e Martina Miliddi. Affari Tuoi, Stefano De Martino scatenato tra piume e il balletto “sensuale” Il 12 gennaio, Stefano De Martino ha condotto una nuova puntata di Affari Tuoi, portando freschezza e spontaneità allo show. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Stefano De Martino Argomenti discussi: Noe Näff geht zu Olympia – Familie zwischen Stolz und Schmerz; Casarin: Var? Limitato all'area di rigore ok ma ora sta debordando. In tribunale per Antognoni. Vittoria pesante quella conquistata al Fittipaldi per il Martina. Lo sa bene il tecnico Laterza che però chiede ancora un upgrade - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.