Sinner-Zverev a Indian Wells | fastidio alla schiena per Jannik prima del match Live 0-1

A Indian Wells, Jannik Sinner ha avuto problemi di schiena prima del match contro Alexander Zverev. Il giocatore italiano è entrato in campo con fastidio alla schiena, mentre Zverev ha preso il comando fin dall’inizio, conducendo 0-1 nel primo set. La sfida tra i due è in corso, con Sinner che cerca di reagire alla situazione fisica complicata.

Primo scambio lungo della partita sul 15-30, il rovescio di Jannik si ferma in rete. Il tedesco non trova il campo con il rovescio: 30-40 e prima palla break della partita. Jannik sfrutta subito l'occasione con un altro errore di Zverev Anche Jannik tiene la battuta a zero, si scambia poco in questo avvio di partita Il tedesco ancora molto bene al servizio: altro turno di battuta a zero Jannik con un ace chiude il game a 15 Sascha serve molto bene, mettendo solo la prima di servizio: vince il game a zero Zverev al servizio Tutto pronto sul centrale di Indian Wells per la prima delle due semifinali Durante l'allenamento prima della... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sinner-Zverev a Indian Wells: fastidio alla schiena per Jannik prima del match Live 0-1 Articoli correlati Sinner-Zverev a Indian Wells: fastidio alla schiena per Jannik prima del match LiveTutto pronto sul centrale di Indian Wells per la prima delle due semifinali Durante l'allenamento prima della semifinale contro Zverev, Sinner si è... Jannik Sinner spazza via Learner Tien e affronterà Zverev in semifinale a Indian WellsUn Jannik Sinner in versione schiacciasassi stacca il biglietto per la terza semifinale della carriera nel Masters 1000 di Indian Wells. Aggiornamenti e notizie su Sinner Zverev a Indian Wells fastidio... Temi più discussi: Sinner torna in semifinale a Indian Wells, ora c'è Zverev; Sinner-Zverev stasera alle 21.30, poi Alcaraz-Medvedev: in palio la finale di Indian Wells; Indian Wells, Sinner in semifinale contro Zverev: Sarà dura. Perchè il campione è prudente; Sinner-Zverev, che semifinale a Indian Wells: cronaca LIVE dalle 21.30. Sinner-Zverev a Indian Wells, l'azzurro a caccia della finaleJannik Sinner ha raggiunto la terza semifinale a Indian Wells, la 14ma in un Masters 1000, e per un posto in finale affronta il tedesco Alexander Zverev, che ha battuto il francese Arthur Fils 6-2, 6- ... ansa.it Sinner-Zverev in diretta LIVE, in campo a Indian Wells per prendersi la finale: Jannik accusa un problema nel riscaldamentoSinner sfida Zverev nella semifinale/nella finale di Indian Wells Open 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale, cerca il suo primo trofeo nel Master ... fanpage.it Sinner-Zverev: SEGUI in diretta la semifinale di Indian Wells https://url-shortener.me/H717 - facebook.com facebook LIVE Alle 21.30 Sinner-Zverev, in palio la finale di Indian Wells x.com