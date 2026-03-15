Ho fatto un video sul Referendum di 14 minuti poi arriva sta Bartolozzi e mi oscura completamente Crozza trasforma Meloni in strega cattiva alle prese con mele al sonnifero
Durante la seconda puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera, il comico ha mostrato un video di 14 minuti sul Referendum, ma subito dopo è intervenuto un personaggio interpretato da Crozza, che ha rappresentato una figura politica, e ha oscurato il primo. Nel corso della puntata, Crozza ha anche interpretato Meloni come una “strega cattiva” alle prese con mele al sonnifero.
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