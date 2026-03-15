Durante la seconda puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera, il comico ha mostrato un video di 14 minuti sul Referendum, ma subito dopo è intervenuto un personaggio interpretato da Crozza, che ha rappresentato una figura politica, e ha oscurato il primo. Nel corso della puntata, Crozza ha anche interpretato Meloni come una “strega cattiva” alle prese con mele al sonnifero.

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© Ilfattoquotidiano.it - “Ho fatto un video sul Referendum di 14 minuti, poi arriva sta Bartolozzi e mi oscura completamente”, Crozza trasforma Meloni in “strega cattiva” alle prese con mele al sonnifero

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