Referendum Nordio | Dimissioni Bartolozzi? Considerazioni che al momento non vengono prese

Il ministro della Giustizia ha commentato le recenti tensioni legate al referendum, affermando che al momento non sono previste dimissioni di Bartolozzi. Ha rivolto un appello ai cittadini che si sono sentiti colpiti, invitandoli a votare sì, sostenendo che in questo modo si potrebbe eliminare la presenza della magistratura, definita da lui come un plotone di esecuzione.

(Adnkronos) – "Io faccio appello a tutti i cittadini che hanno sofferto sulla propria pelle. Votate sì, ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione". E' polemica per le parole sul referendum espresse dalla capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, intervenuta sabato scorso alla trasmissione 'Il Punto' sull'emittente siciliana Telecolor. Dichiarazioni "inaccettabili" per le opposizioni e da più parti arriva la richiesta di dimissioni. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenuto già ieri, oggi si è nuovamente espresso sulla questione, interpellato in merito a margine di un evento a Torino sul referendum. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

