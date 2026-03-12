Referendum Meloni | Zero possibilità che io mi dimetta Non cita Bartolozzi ma dice | La riforma non è per liberarsi della magistratura Poi attacca l’Anm

Durante un intervento pubblico, la leader politica ha dichiarato che non si dimetterà in caso di vittoria del No al referendum e ha precisato che la riforma non mira a ridimensionare la magistratura, senza fare riferimenti diretti a Giusi Bartolozzi. Ha inoltre criticato l’Associazione Nazionale Magistrati, sottolineando la sua posizione netta sulla questione. La sua dichiarazione è stata chiara e senza ambiguità.

Prima di tutto chiarisce che non si dimetterà mai in caso di vittoria del No. Quindi da un lato prende le distanze, in maniera inequivocabile anche senza citarla, da Giusi Bartolozzi. Dall'altra, assesta le consuete bordate all'Anm e alla magistratura che ha un "potere enorme" ma non "adeguata responsabilità". La kermesse di partito per il Sì al referendum sulla giustizia, al teatro Parenti di Milano, diventa il palcoscenico dal quale la presidente del Consiglio Giorgia Meloni annuncia che "non c'è alcuna possibilità che io mi dimetta in nessun caso. Io voglio arrivare alla fine della legislatura. Voglio arrivare alla fine della legislatura e voglio farmi giudicare sul complesso del mio lavoro".