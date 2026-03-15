All’Orient Express Venezia l’arte di Beck

All’Orient Express Venezia, Heinz Beck, chef tedesco con tre stelle Michelin, è stato incaricato di guidare la proposta culinaria del locale. Beck, figura di rilievo nell’alta gastronomia europea, porta la sua esperienza nel nuovo progetto della struttura. La sua presenza segna un nuovo capitolo per il ristorante, che ora propone un’offerta gastronomica affidata alla sua competenza.

A Venezia arriva una nuova firma per la cucina dell’Orient Express. Lo chef tedesco Heinz Beck, tre stelle Michelin e nome di primo piano dell’alta gastronomia europea, è stato scelto per guidare l’intera proposta culinaria dell’Orient Express Venezia. Insieme al Beck and Maltese Consulting Team, Beck firmerà tutti gli spazi gastronomici del palazzo: dal ristorante fine dining alle aree più informali, fino agli ambienti dedicati all’accoglienza. Il progetto nasce con l’obiettivo di costruire un’identità gastronomica coerente per tutto l’hotel. Il punto di partenza è la laguna veneziana, che diventa riferimento per ingredienti e suggestioni. Il linguaggio culinario resta quello che ha costruito la reputazione dello chef: precisione tecnica, sapori netti e una ricerca costante di equilibrio e leggerezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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