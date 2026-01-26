Il governo dichiara lo stato di emergenza per il ciclone Harry | cosa significa e cosa succede ora

Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza in Calabria, Sicilia e Sardegna a seguito del ciclone Harry. Questa misura consente di attivare risorse e interventi tempestivi per affrontare i danni e le emergenze nelle aree colpite. È importante comprendere cosa comporta questa decisione e quali sono le azioni previste per garantire la sicurezza e il recupero delle zone interessate.

Il governo Meloni ha dichiarato lo stato di emergenza per i danni causati dal ciclone Harry in Calabria, Sicilia e Sardegna. Il Consiglio dei ministri lo ha deliberato dopo gli annunci degli scorsi giorni: sarebbero stati stanziati 100 milioni di euro per i primi interventi. Ecco cosa cambierà nelle tre Regioni colpite.

