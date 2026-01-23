Harry Styles, prossimo ai 32 anni, ha condiviso un messaggio sulla self-care che riflette l’imperfezione dell’amore. Tra patch occhi e un Big Gulp, il cantante sottolinea l’equilibrio tra cura e contraddizione, senza idealizzare la perfezione. Con l’uscita del suo nuovo singolo,

P oche ore fa Harry Styles ha lanciato Aperture, il primo singolo estratto dal nuovo album Kiss All The Time. Disco, Occasionally. E ci consegna un'immagine più eloquente di mille interviste promozionali. Lui seduto su un letto in albergo, con i patch antiocchiaie sotto gli occhi, e in mano un bicchiere extra large di Big Gulp. Una bevanda notoriamente super zuccherata, non esattamente salutare.

© Iodonna.it - Patch occhi e Big Gulp: la self care di Harry Styles è una metafora dell’amore imperfetto. Il nuovo messaggio del cantante che l'1 febbraio compirà 32 anni: niente perfezione, niente purezza, solo un umano equilibrio tra cura e contraddizione

