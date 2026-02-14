Si chiama Everyday Cotton ed è la nuova linea Skims con Kylie Jenner

Kylie Jenner ha portato in scena la sua collaborazione con Skims, presentando la linea Everyday Cotton. La collezione include reggiseni e biancheria realizzati interamente in cotone di alta qualità. La scelta di usare tessuti naturali mira a soddisfare le esigenze di comfort e praticità di chi cerca capi semplici e funzionali.

Le due sorellastre sono unite non solo dalla storia famigliare, ma anche dalla moda: Skims ha infatti lanciato "Everyday Cotton", una nuova linea di intimo comprensiva di reggiseni e biancheria premium, in puro cotone. La particolarità non sono solo i nuovi capi, ma la protagonista della campagna (firmata da Mert Alas): Kylie Jenner, sorellastra della founder Kim Kardashian. Skims, "Everyday Cotton" è la nuova linea (con Kylie Jenner). La collezione comprende 10 modelli di silhouette Skims già esistenti, ma riproposti in cotone di alta qualità. Come sempre, saranno disponibili nelle taglie dalla XXS alla 4X, mentre i reggiseni fino a 38 taglie.