Hamilton subito in testa! Partenza perfetta nel GP di Cina

Nel Gran Premio di Cina, Lewis Hamilton ha preso subito il comando della gara grazie a una partenza eccezionale, superando gli altri piloti e arrivando in prima posizione. La sua partenza è stata immediatamente dominante, permettendogli di mettere subito in chiaro le proprie intenzioni per la corsa. La gara è iniziata con un colpo di scena che ha subito attirato l’attenzione degli spettatori.

Partenza clamorosa nel GP di Cina per Lewis Hamilton che passa davanti a tutti e vola in testa alla partenza. Alle sue spalle subito la Ferrari di Leclerc. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Hamilton subito in testa! Partenza perfetta nel GP di Cina Articoli correlati Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP Cina 2026: Russell in pole davanti ad Antonelli, Hamilton batte LeclercAndate in archivio le qualifiche Sprint del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Antonelli sorpassa Hamilton e balza in testa!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il sorpasso di Antonelli su Hamilton: LAP 2/56 Antonelli makes the move for the lead! The fight for the... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Hamilton subito Discussioni sull' argomento Ferrari, Lewis Hamilton: Mi sento più integrato in squadra, punto a vincere e ad essere subito tra i migliori; F1, Gp Australia: Mercedes davanti alle Ferrari, Russell e Antonelli poi Leclerc e Hamilton; Formula 1 2026, Gp Cina: Russell vince la Sprint. Ferrari 2° e 3°; Hamilton: Dobbiamo scoprire se il vantaggio Mercedes deriva dalla potenza o dalla batteria. Formula 1: l’alba di una nuova era o il ritorno di un vecchio dominio Nella prima gara stagionale, in Australia, le Mercedes tornano a dominare. Dopo di loro un grandioso Leclerc e subito fuori dal podio Hamilton facebook la tattica. Alla bandiera a scacchi, #Leclerc prende il terzo gradino del podio, ed è cosa buona. Mentre #Hamilton si deve accontentare della quarta piazza. Inglese che rispetto al 2025 sembra subito in palla e al livello del compagno. Ora un po’ di champagne x.com