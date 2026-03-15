LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA | Antonelli sorpassa Hamilton e balza in testa!

Durante il Gran Premio di Cina 2026 di Formula 1, Antonelli ha sorpassato Hamilton alla lap 2 su 56, prendendo la testa della corsa. La gara è in corso e gli appassionati possono aggiornare la diretta in tempo reale cliccando sul link dedicato. La battaglia per la posizione di vertice continua con le vetture che si sfidano sulla pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il sorpasso di Antonelli su Hamilton: LAP 256 Antonelli makes the move for the lead! The fight for the lead is ON #F1 #ChineseGP pic.twitter.comluAXXjfwMv — Formula 1 (@F1) March 15, 2026 4° giro56 Russell svernicia Hamilton sul rettilineo. La Ferrari sembra impotente al cospetto della superiorità Mercedes. 4° giro56 STRAPPO DI ANTONELLI! Già un secondo di vantaggio su Hamilton. 3° giro56 Le McLaren di Piastri e Norris non sono neppure partite a causa di un problema alla centralina. Fuori anche Bortoleto e Albon. Solo 18 piloti in pista. 3° giro56 Mercedes superiore in questa fase. Russell infila Leclerc all’interno ed è terzo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Antonelli sorpassa Hamilton e balza in testa! Articoli correlati LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Hamilton si prende la testa della Sprint! Russell e Leclerc inseguono, 5° AntonelliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4° giro/19 Straordinario il confronto tra Russell ed Hamilton e il ferrarista tiene la vetta. LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Russell in vetta nella Sprint davanti a Leclerc, 4° Hamilton e 7° Antonelli. C’è la Safety CarCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17° giro/19 La Safety Car rientra! 16° giro/19 Ora vedremo se la Ferrari sfrutterà ancora le sue qualità... Tutti gli aggiornamenti su LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: DIRETTA F1, GP Cina 2026: LIVE gara - Live - Formula 1; LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Ferrari contro Mercedes dalle 8.00! Antonelli parte in pole; Formula 1, oggi il Gp di Cina - La gara in diretta; F1, Gp della Cina: dove vederlo in diretta tv e streaming. F1, GP Cina diretta LIVE: Antonelli sogna dalla pole con le Ferrari in seconda filaIl racconto in diretta del GP di Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Shanghai. Sono previsti 56 giri. Partenza in programma alle 8.00 di domenica 15 mar ... sport.virgilio.it F1 diretta Gp Cina: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc LIVETutto pronto sul circuito di Shanghai: Antonelli parte davanti a Russell, poi le Rosse pronte a lottare. Tutti gli aggiornamenti e le notizie in tempo reale ... corrieredellosport.it Per la prima volta in Cina una tigre siberiana è stata filmata con cinque cuccioli, un evento rarissimo perché di solito le femmine partoriscono da uno a quattro piccoli; https://kodmi.it/DP3m5 facebook Inaugurata in Cina la scala mobile urbana più lunga al mondo alta come un grattacielo di 80 piani. Ecco cosa collega x.com