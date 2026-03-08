Gp Melbourne lo sconcertante team radio della Ferrari con Hamilton

Durante il Gran Premio d'Australia 2026 a Melbourne, la Ferrari è stata protagonista di un team radio che ha attirato l'attenzione, coinvolgendo anche Hamilton. La corsa si è svolta sull'Albert Park Circuit, segnando il primo appuntamento stagionale. L'evento ha visto la Ferrari confrontarsi con una realtà diversa rispetto alle aspettative, mentre il pilota britannico ha partecipato attivamente alla gara.

Il ritorno alla realtà per la Ferrari è stato brutale al GP d'Australia 2026, prima gara della stagione disputata oggi 8 marzo a Melbourne sull'Albert Park Circuit. Le speranze nate dai test in Bahrain e dalle prime libere sono state spazzate via dalla netta superiorità della Mercedes, che ha dominato qualifiche e gara conquistando una schiacciante vittoria 1-2.George Russell ha vinto il Gran Premio d'apertura con la sua Mercedes, precedendo il compagno di squadra Kimi Antonelli di circa 3 secondi e siglando il primo successo stagionale per la scuderia tedesca (la prima doppietta dal 2024). Russell ha preso il comando dopo un avvio combattuto con le Ferrari e ha gestito la gara senza errori, sfruttando un passo superiore ovunque sul tracciato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gp Melbourne, lo sconcertante team radio della Ferrari con Hamilton Il team radio di Lewis Hamilton svela lo sconcerto del pilota Ferrari: non ci può credereIl team radio tra Lewis Hamilton e il suo ingegnere di pista Carlo Santi a Melbourne rende l'idea dello sconcerto del pilota della Ferrari: il... Leggi anche: GP d’Australia 2026, Russell in pole a Melbourne: Mercedes domina, Ferrari insegue Aggiornamenti e notizie su Gp Melbourne lo sconcertante team radio.... Discussioni sull' argomento F1, Fernando Alonso: Vediamo la luce in fondo al tunnel, conosciamo la situazione; Gp Melbourne, lo sconcertante team radio della Ferrari con Hamilton | Libero Quotidiano.it; Lewis Hamilton sfiora il disastro in un sorprendente quasi-incidente durante la sessione di prove del GP d'Australia.; Lando Norris combatte una maledizione minacciosa al GP d’Australia: la storia si ripeterà?. #Leclerc, partenza pazzesca a Melbourne: supera tutti e vola in testa, la sequenza completa x.com Partita da Melbourne la stagione 2026 della Formula 1 - facebook.com facebook