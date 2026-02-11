Milano Cortina 2026 Franzoni è sesto in superG | Peccato ho lasciato qualche decimo di troppo

Franzoni si ferma a tre decimi dal podio in superG a Bormio. L’atleta italiano conclude la prova con qualche decimo di troppo, lasciando sfumare la possibilità di una medaglia olimpica. La gara si svolge sulla pista dello Stelvio, tra emozioni e rimpianti per un risultato che avrebbe potuto essere migliore.

Sondrio, 11 febbraio 2026 – Solo tre decimi dal podio olimpico del superG. Scende di cuore lungo la pista dello Stelvio, a Bormio, sede delle gare dello sci alpino maschile. A Milano Cortina 2026, Giovanni Franzoni, reduce dall’argento in discesa libera (leggi qui), cresce e fa esperienza, con due podi in Coppa del Mondo in bacheca. L’Azzurro piazza un buon tempo e punta alle prossime competizioni. “Peccato, ho lasciato qualche decimo di troppo nel tratto centrale – spiega Giovanni Franzoni, come riporta fisi.org – dove dovevo forse stare più chiuso e meno sugli spigoli. Devo ancora crescere su questi dettagli: in tre intermedi su quattro ero in linea con Von Allmen.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Questa mattina a Bormio si è corsa la gara di SuperG maschile, con un risultato che resterà nella storia dello sci italiano.

Oggi le gare di sci alpino e biathlon hanno riempito di emozioni gli appassionati italiani.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Giovanni Franzoni e Dominik Paris, argento e bronzo! Italia fa Doppietta Olimpica storica a Bormio · Risultati sci oggi | Discesa libera Milano Cortina 2026; Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris - Milano Cortina 2026: l’Italia si gioca il podio. Riflettori su Goggia, Vittozzi e il ghiaccio del curling; Franzoni 1° dopo la discesa, l'Italia sogna in grande nella combinata a squadre; Olimpiadi Milano-Cortina: Franzoni argento e Paris bronzo in discesa libera.

Giovanni Franzoni si lecca le ferite: Devo ancora imparare. Von Allmen ormai è un grandissimoGiovanni Franzoni ha concluso al sesto posto il superG delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, non riuscendo a salire nuovamente sul podio a ... oasport.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: delusione azzurri in Super G maschileLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: delusione azzurri in Super G maschile ... tg24.sky.it

Jutta Leerdam, oro olimpico a Milano-Cortina #fblifestyle - facebook.com facebook

Laegreid dopo il bronzo nel biathlon a Milano-Cortina confessa: "Ho tradito la donna che amo" x.com