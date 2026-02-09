A Cortina, Lindsey Vonn e Federica Brignone affrontano le piste con il solito spirito. Ma non mancano le voci critiche. Paolo De Chiesa, ex azzurro di sci, commenta che forse le due atlete stanno esagerando un po’ troppo. Secondo lui, superare certi limiti può mettere a rischio la salute. Vonn e Brignone sono tornate in gara dopo infortuni importanti, ma il rischio di altri incidenti non è mai assente. La domanda ora è: quanto è prudente spingersi oltre?

«Secondo me sta un po’ esagerando perché superare certi limiti è pericoloso per la salute». Paolo De Chiesa, ex azzurro di sci, intervistato da Mimmo Cugini lo scorso 6 febbraio, non aveva usato mezzi termini parlando di Lindsey Vonn e Federica Brignone (la quale il 3 aprile 2025 si era infortunata gravemente fratturandosi tibia, perone e crociato anteriore della gamba sinistra, e ha recuperato in tempo record per Milano-Cortina). Riferendosi in particolare alla campionessa americana, De Chiesa aveva aggiunto, profetico in modo quasi inquietante: « Forse avrebbe dovuto gestirsi meglio, scendere a Crans-Montana era pericoloso e visto che la gara era a pochi giorni dall’Olimpiade poteva anche fare a meno di disputare quella gara». 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Vonn e Brignone, a Cortina coraggio olimpico o qualche rischio di troppo?

Lindsey Vonn sta affrontando un momento difficile.

Lindsey Vonn, una delle campionesse più note dello sci alpino, torna a far parlare di sé dopo un incidente che mette in luce il suo rapporto complicato con il limite.

