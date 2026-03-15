Miguel Gutierrez è arrivato a Napoli senza grandi clamori, evitando i nomi più altisonanti come De Bruyne e Lang. Sin dai primi allenamenti, ha dimostrato carattere e determinazione, comportandosi come un veterano invece di un nuovo acquisto. La sua presenza si è fatta subito notare per la sicurezza e l’atteggiamento professionale, confermando la sua immagine di terzino moderno.

Fa cose semplici, e la semplicità non è mai sinonimo di banalità: le fa bene, senza strafare, mostrando la benedetta capacità di comprendere i momenti della partita Dc Napoli 31012026 - campionato di calcio serie A Napoli-Fiorentina foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: esultanza gol Miguel Gutierrez Nonostante sia arrivato in punta di piedi a Napoli, scansando il clamore dei fuochi d’artificio sparati per nomi quali De Bruyne (a ragione) e Lang (un po’ meno a ragione), Miguel Gutierrez, fin dalle prime uscite, ha mostrato la spina dorsale e la mentalità di un veterano. Annunciato il 19 agosto, è costato solo 18 milioni di euro più due di bonus, e diciamo “solo” perché per noi lo spagnolo sarà una delle pietre angolari su cui costruire il Napoli del futuro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gutierrez, aka il perfetto esempio di terzino moderno

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