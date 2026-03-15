Guerra USA-Israele | 2000 obiettivi colpiti l’Europa

Gli Stati Uniti e Israele hanno colpito circa 2000 obiettivi in Iran, secondo fonti ufficiali. La guerra tra i due paesi, iniziata con azioni militari in Medio Oriente, sta influenzando anche i territori europei, che si preparano a eventuali ripercussioni. La tensione nella regione si sta intensificando, mentre le autorità europee monitorano attentamente gli sviluppi.

La guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran sta già travalicando i confini regionali, minacciando di trasformarsi in una crisi continentale per l’Europa. Mentre Donald Trump e Benjamin Netanyahu guidano un’offensiva militare congiunta che ha già colpito oltre 2000 obiettivi nemici, le nazioni europee rimangono marginali nel conflitto. Beth Oppenheim dell’Ecfr sottolinea come l’Italia e gli alleati debbano spingere per una via diplomatica di de-escalation prima che la situazione degeneri ulteriormente. Il conflitto si è innescato dopo che la diplomazia è stata accantonata a favore dell’azione bellica diretta. Israele spera di realizzare... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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