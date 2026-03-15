Dopo le prime due settimane di bombardamenti contro l’Iran, il prezzo della benzina ha raggiunto i 3,61 dollari al gallone. Nel frattempo, il prodotto interno lordo del Paese ha subito un crollo dello 0,7 per cento. Questi sono i dati principali relativi all’impatto economico del conflitto finora.

Le prime due settimane di bombardamenti contro l'Iran hanno generato un impatto economico immediato e visibile, con il prezzo della benzina che è salito a 3,61 dollari al gallone. Mentre la Casa Bianca rassicura gli alleati sulla rapida conclusione del conflitto, i costi umani si fanno sentire: almeno 13 militari americani sono morti, inclusi sei membri dell'equipaggio di un aereo cisterna precipitato in Iraq. La situazione politica interna mostra crepe profonde, con il vicepresidente JD Vance d . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra Iran: benzina a 3,61$ e PIL crolla allo 0,7%

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