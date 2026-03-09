Guerra e caro Benzina Faib Confesercenti Toscana | Speculazione delle compagnie e silenzio del governo Ponti allo sciopero

La Faib Confesercenti Toscana denuncia che le compagnie petrolifere stanno praticando una forma di speculazione sui prezzi dei carburanti, mentre il governo non interviene. La possibilità di uno sciopero viene confermata come risposta alle mancate azioni di riforma del settore. La situazione riflette un aumento dei costi e la crescente insoddisfazione tra gli operatori del settore.

“Se il Governo continua a girarsi l’altra parte e a non affrontare la riforma del settore dei carburanti, siamo pronti allo sciopero”. Faib Confesercenti Toscana, attraverso il presidente Federico Valacchi, interviene con fermezza, attraverso un comunicato, sull’emergenza prezzi dei carburanti legata alla crisi geopolitica in Medio Oriente, denunciando una situazione divenuta ormai insostenibile per i benzinai, oltre che per i cittadini. E ancora: “Il margine di guadagno del gestore è fisso e ammonta a soli 5 centesimi lordi per ogni litro erogato, indipendentemente dalle oscillazioni del mercato o dai rincari alla pompa. Ogni aumento di prezzo viene deciso dalle compagnie petrolifere e non produce alcun beneficio economico per chi gestisce l’impianto. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

