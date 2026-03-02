Guerra in Iran benzina e gasolio potrebbero subire incrementi record?

L'escalation militare in Iran potrebbe portare a un aumento significativo dei prezzi di benzina e gasolio. I mercati energetici osservano attentamente gli sviluppi, mentre le compagnie di distribuzione si preparano a eventuali ripercussioni sui costi. La situazione si sblocca rapidamente, e le conseguenze potrebbero essere subito evidenti sui prezzi alla pompa.

L’escalation militare in Iran potrebbe trasformarsi rapidamente in un boomerang per i consumatori, con effetti immediati sul costo di benzina e gasolio. Al centro dello scenario c’è lo Stretto di Hormuz, crocevia marittimo strategico tra l’Iran e gli Emirati Arabi Uniti, da cui transita una fetta decisiva del petrolio mondiale. Se questo snodo fondamentale dovesse continuare a subire rallentamenti o blocchi, l’impatto sull’offerta di greggio sarebbe immediato. Meno petrolio in circolazione significa mercati in tensione e quotazioni in rialzo, con ripercussioni che si propagherebbero in poche ore lungo tutta la filiera energetica. A lanciare l’allarme è Federpetroli. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Usa sempre più vicini alla guerra con l'Iran: quando e come potrebbero attaccareSecondo quanto riportato da Axios, visto lo stallo dei negoziati Usa-Iran sul nucleare, «l'Amministrazione Trump è più vicina a una grande guerra in...

